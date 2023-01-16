البحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى بدونيتسك دمره القصف الأوكراني

قالت وزارة حالات الطوارئ بجمهورية دونيتسك، إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لاحتمال وجود أشخاص تحت أنقاض المبنى الذي تدمر بالقصف الأوكراني لدونيتسك. وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم: "تلقينا في الساعة الثامنة و35 دقيقة من صباح اليوم معلومات عن إصابة مباشرة لمبنى من ثلاثة طوابق في شارع إيليتش في منطقة كالينينسكي في دونيتسك بقذيفة أوكرانية... عند وصول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث تبين انهيار هياكل المبنى بدون اندلاع حريق. تم العثور على ثلاثة مصابين كانوا بالقرب من مكان الحادث. وبحسب المعلومات الواردة، قد يكون هناك اشخاص تحت الانقاض".