السودان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا
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السودان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا

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العرب اليوم - السودان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا

السودان
الخرطوم - العرب اليوم

السودان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا ويؤكد أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة

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السودان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا السودان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا



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