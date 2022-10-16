اندلاع حريق في مصنع للكيماويات في ولاية لويزيانا الأميركية

قالت وسائل إعلام أمريكية يوم السبت، إن حريقا هائلا اندلع في مصنع للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية الحريق اندلع بمصنع الكيماويات في "ساسول" في ويستليك. وأفاد نقلا عن بيان صحفي صادر عن شركة "ساسول"، بأنه تم إخماد ألسنة اللهب كما أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.