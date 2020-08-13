أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أن طيرانه نفذ ضربات جوية ضد أوكار تابعة لتنظيم "داعش" شمالي العراق وأظهرت مقاطع فيديو جوية، ضربات التحالف التي نفذت في الثامن من أغسطس الحالي في جبال حمرين في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين.