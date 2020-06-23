الحوثيون يعلنون تنفيذ العملية الهجومية الأكبر ضد السعودية

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ العملية الهجومية الأكبر "توازن الردع الرابعة" على العاصمة السعودية الرياض. وقال المتحدث العسكري إن عملية توازن الردع الرابعة دكت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران.

ولفت إلى أن "عملية توازن الردع الرابعة تمت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة "قدس" "وذوالفقار" وطائرات سلاح الجو المسير" وأكد سريع أن القوات المسلحة ستنفذ مزيدا من العمليات ضد أهداف سعودية "حتى يتم رفع الحصار ووقف العدوان عن اليمن" وكانت قوات التحالف العربي أعلنت اليوم، أنها اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا، أطلقه الحوثيون من صنعاء باتجاه مدينة الرياض.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي في بيان، إن "هذا الاعتداء هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف".