وزير الخارجية المصري يؤكد أن تنظيم داعش عاد للظهور في عدة مدن ليبية
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وزير الخارجية المصري يؤكد أن تنظيم داعش عاد للظهور في عدة مدن ليبية

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العرب اليوم - وزير الخارجية المصري يؤكد أن تنظيم داعش عاد للظهور في عدة مدن ليبية

وزير الخارجية المصري
القاهرة - العرب اليوم

أكد وزير الخارجية المصري أن تنظيم داعش عاد للظهور في عدة مدن ليبية.

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وزير الخارجية المصري يؤكد أن تنظيم داعش عاد للظهور في عدة مدن ليبية وزير الخارجية المصري يؤكد أن تنظيم داعش عاد للظهور في عدة مدن ليبية



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