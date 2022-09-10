إصابة 7 جنود إسرائيليين داخل برج عسكري في الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة 7 جنود إسرائيليين بالاختناق، اليوم السبت، داخل البرج العسكري المقام على مدخل بلدة بيت أمر، بعد قيام شبان بإشعال إطارات على الباب الرئيسي للبرج.