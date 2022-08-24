الجيش الأميركي ينفذ ضربة جوية على أهداف بمدينة دير الزور السورية

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربة جوية في مدينة دير الزور السورية استهدف فيها مرافق البنية التحتية التي تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سينتكوم) الكولونيل جو بوتشينو، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية