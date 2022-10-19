تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الأربعاء 19 اكتوبر/ تشرين الأول 2022

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

تعرض المبنى الإداري لمدينة إنيرغودار لقصف أوكراني بصواريخ هيمارس

خبير روسي يوضح تداعيات استهداف سد محطة كاخوفسكايا من قبل القوات الأوكرانية

هل القصة قديمة أم حديثة؟.. برلوسكوني يتحدث عن تفاصيل جرت بينه وبوتين!

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بوتين شخص واثق فيما يفعل ومدرك للتفاصيل

روسيا تدعو الدول الغربية لكشف أهدافها من تطوير مواد كيميائية جديدة

مستشارة ترامب السابقة تقرأ رسالة بوتين إلى الغرب

البيت الأبيض: تقديم السعودية مساعدات لأوكرانيا لا يلغي قرار "أوبك+"

إيلون ماسك: من أصل 25 ألف محطة فضائية Starlink في أوكرانيا يجري الدفع مقابل11ألفا فقط

نيويورك تايمز تحدد "الأبقار المقدسة" التي لا يريد الأوروبيون التضحية بها من أجل أوكرانيا

ملياردير أمريكي يجدد خطاب ماسك بشأن التسوية في أوكرانيا

وكالة: جنود القوات المسلحة الأوكرانية ومسلحو "أزوف" قاتلوا تحت تأثير المخدرات

صحيفة صينية تفسر لماذا تتبع أوروبا الولايات المتحدة في"القيام بأشياء غبية تماما"

صحيفة: والاس وأوستين بحثا توريدات الطائرات المسيرة الإيرانية لروسيا

البيت الأبيض: الشركات الأمريكية ستتخذ قراراتها بنفسها بشأن مستقبل عملها في السعودية

بايدن يقرر ضخ 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي لكبح ارتفاع الأسعار في السوق الأمريكية

ستريموسوف: الأوكرونازيون سيبدأون هجوما على خيرسون قريبا جدا

لافروف: الغرب كان يدعم ويموّل انقلاب النازية على الشرعية الأوكرانية عام 2014

الإدارة الأمريكية تطلب من الكونغرس منحها صلاحيات جديدة لتسريع توريد الأسلحة إلى كييف

الغرب يدعو لمناقشة توريد الأسلحة الإيرانية إلى روسيا في مجلس الأمن الدولي

شركة "لوكهيد مارتن" تخطط لزيادة صناعة أنظمة HIMARS الصاروخية

المعارضة الإيطالية: اتجاه البلاد بشأن العلاقات مع روسيا "غامض"

طائرات "إف-16" أمريكية ترافق طائرات روسية من طراز "تو-95" بالقرب من ألاسكا

عدد من دول الأمم المتحدة تدعو لتفعيل اتفاقية الأسلحة البيولوجية بسبب الأنشطة الأمريكية

واشنطن تؤكد ثبات موقفها بشأن المشاركة في الأزمة الأوكرانية

مقترحات أوروبية متطرفة تطالب بفرض حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا

الخارجية الروسية تؤكد عدم امتثال الولايات المتحدة لمذكرة بودابست للضمانات الأمنية

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نبيع أسلحة لأوكرانيا

إعلام: أزمة الطاقة في إسبانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الأخشاب وزيادة الطلب على مواقد التدفئة

بيسكوف: يريدون إلقاء الذنب في تفجير السيل الشمالي على روسيا وهذا عبث!

الخارجية الروسية: توقف كييف عن القتال نهاية للمشروع الأمريكي فيها

محمد بن زايد يأمر بتقديم مساعدات بقيمة 100مليون دولار إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة

الأمم المتحدة قلقة من تزايد استخدام الطائرات المسيرة في الصراعات

انطلاق مناورات "الدرع الأوروبية" في سلوفاكيا بمشاركة القوات الأوكرانية

الخارجية الروسية: روسيا لم ولن تهدد كييف بأسلحة نووية

البنتاغون: ليس لدينا أدلة تثبت تزويد إيران لروسيا بالمعدات العسكرية

هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن يطلب وزير الخارجية الأوكراني من لابيد مساعدات عسكرية الخميس

إجلاء جزئي لسكان خيرسون بعد تهديد قوات كييف بتدمير محطة الطاقة الكهرومائية

برلوسكوني: انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيشعل الحرب العالمية الثالثة

الخزانة الأمريكية: واشنطن تعتزم صرف 4.5 مليار دولار بشكل عاجل لأوكرانيا

رئيس كرواتيا: "الناتو" بحكم الواقع شريك في الأزمة الأوكرانية

يران: مزاعم إرسالنا أسلحة ومسيرات من أجل استخدامها في أوكرانيا غير صحيحة

ماسك يطلق مسمى "حرب المسيرات الأولى" على الصراع في أوكرانيا

سوروفيكين: ضرباتنا تؤثر في قدرة القوات الأوكرانية وسنتصرف بوعي بدون استبعاد اتخاذ قرارات صعبة

الناتو يزوّد كييف بمئات المحطات المضادة للطائرات المسيرة خلال الأيام المقبلة

لافروف: لا معنى للحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي السابق لدى الغرب

أبناء قديروف يتفقدون المحاربين الشيشان في جمهورية دونيتسك

هنغاريا: مستعدون لفصل الشتاء بفضل الغاز الروسي

الخارجية الأمريكية: واشنطن تريد منح أوكرانيا موقفا "قويا" في المفاوضات

إيران ترد على تصريح "أوروبا حديقة والعالم أدغال" لبوريل

سلطات زابوروجيه تخترق شيفرة طائرات مسيرة أوكرانية وتستخدمها ضد قوات كييف

وزير الخارجية الأوكراني يطلب من زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

تخصيص 40 مليار يورو وعمليات شراء مشتركة للغاز.. أبرز مقترحات المفوضية الأوروبية حول أزمة الطاقة

رئيس فنلندا يدعو إلى مواصلة الحوار مع روسيا

نائب وزير الخزانة الأمريكي يناقش سقف أسعار النفط الروسي في بانكوك

القائم بأعمال لوغانسك يعلن إلغاء نقاط التفتيش بين الجمهورية والأراضي الروسية الأخرى

الخارجية الأمريكية: تسوية النزاع في أوكرانيا ستكون عبر طاولة المفاوضات

مكتب زيلينسكي يعلن عن وضع حرج للطاقة في أوكرانيا بعد الضربات الأخيرة