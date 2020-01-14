جونسون يؤكد أنهم لا يريدوا صراعا عسكريا بين الغرب وإيران وقتل سليماني ليس من فعلنا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تريد صراعا عسكريا بين الغرب وإيران، مشيرا إلى أن قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني "ليس من فعلنا".