وزير الخارجية الأمريكي يعلن ليست لدينا استراتيجية لتغيير النظام السياسي في روسيا وهذا الأمر يتوقف على شعبها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن غياب خطط لدى واشنطن لتغيير الحكومة في روسيا، بعد أن قال الرئيس جو بايدن أمس إنه "لا يجوز" أن يبقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الحكم.