المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية عن رفضها الالتماسات الأربعة المقدمة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، مما يمهد الطريق لتوقيع الاتفاقية قريبا، بوساطة أمريكية.