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بومبيو ينصح الأمريكيين بعدم زيارة الصين

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العرب اليوم - بومبيو ينصح الأمريكيين بعدم زيارة الصين

الخارجية الأمريكية
واشنطن ـ العرب اليوم

نصحت الخارجية الأمريكية، مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين بعد ارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" الجديد سريع الانتشار إلى أكثر من 200 حالة، وإعلان منظمة الصحة حالة الطوارئ.
وقالت في بيان اليوم الجمعة: "لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي اكتشف لأول مرة في مدينة ووهان الصينية".

ولفت بيان الخارجية إلى أن لدى الحكومة الأمريكية قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في مقاطعة هوبي.

وكتب وزير الخارجية مايك بومبيو على حسابه في "تويتر": تعمل وزارة الخارجية على زيادة التحذيرات الاستشارية للسفر إلى الصين إلى مستوى 4 - لا تسافر. ويرجع ذلك إلى انتشار فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء الصين وإعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ.
وكشفت السلطات الصينية اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، توفي منهم 213 شخصا حتى الآن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا عالميا.
 

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.
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بومبيو ينصح الأمريكيين بعدم زيارة الصين بومبيو ينصح الأمريكيين بعدم زيارة الصين



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