الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الأطماع في مصر لم تنته وخطورة التهديدات التي تتعرض لها لم تقل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الأطماع في مصر لم تنته، وخطورة التهديدات التي تتعرض لها لم تقل. وأضاف السيسي بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر": "مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والأوهام".