نظمت مبادرة " بيرل" - المنظمة غير الربحية العاملة بمجال نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في جميع أنحاء المنطقة - بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي مائدة نقاش مستديرة حول الحوكمة المؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي.
استعرضت مائدة النقاش - التي عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي بحضور سيدات أعمال من 62 شركة في دبي - أحدث ممارسات الحوكمة المؤسسية وتأثيراتها على أداء الشركات والمؤسسات لتحفيز الشركات على اعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال تعزيزا للتنافسية.
شاركت في الندوة - التي جاءت بعنوان " الحصول على رأس المال هل شركتك مستعدة" - نادين حلبي مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي وكارلا كوفل المدير التنفيذي لمبادرة "بيرل" إلى جانب عدد من المعنيين في هذا الصدد.
و قالت نادين حلبي مدير تطوير الأعمال بمجلس سيدات أعمال دبي إن الحلقة النقاشية جاءت لمساعدة سيدات الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة و المتوسطة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجههن وصولا إلى بلورة الأفكار والمقترحات والرؤى التي تخدم هذه المؤسسات ومساندة رائدات الأعمال في سبيل تحقيق طموحاتهن المهنية وتمكينهن من الانخراط في سوق العمل بنجاح وجدارة وصولا إلى تحقيق التنافسية.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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