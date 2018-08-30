

نظمت مبادرة " بيرل" - المنظمة غير الربحية العاملة بمجال نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في جميع أنحاء المنطقة - بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي مائدة نقاش مستديرة حول الحوكمة المؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي.

استعرضت مائدة النقاش - التي عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي بحضور سيدات أعمال من 62 شركة في دبي - أحدث ممارسات الحوكمة المؤسسية وتأثيراتها على أداء الشركات والمؤسسات لتحفيز الشركات على اعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال تعزيزا للتنافسية.

شاركت في الندوة - التي جاءت بعنوان " الحصول على رأس المال هل شركتك مستعدة" - نادين حلبي مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي وكارلا كوفل المدير التنفيذي لمبادرة "بيرل" إلى جانب عدد من المعنيين في هذا الصدد.

و قالت نادين حلبي مدير تطوير الأعمال بمجلس سيدات أعمال دبي إن الحلقة النقاشية جاءت لمساعدة سيدات الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة و المتوسطة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجههن وصولا إلى بلورة الأفكار والمقترحات والرؤى التي تخدم هذه المؤسسات ومساندة رائدات الأعمال في سبيل تحقيق طموحاتهن المهنية وتمكينهن من الانخراط في سوق العمل بنجاح وجدارة وصولا إلى تحقيق التنافسية.