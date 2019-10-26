تردّد صدى خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في القصر الجمهوري، وقالت مصادر مطلعة: «ما جاء فيه اوحى بوجود اولويات اخرى ابعدت موضوع التغيير الحكومي».

واما اوساط بيت الوسط، فقالت: «كان واضحاً وصريحاً بما حمله من مواقف لا توحي بإمكان الوصول الى مخارج للمأزق القائم في المدى القريب».

وختمت هذه المصادر قائلة: «اي خطوة بحجم الاستقالة لا يمكن الخوض فيها ما لم يتمّ التفاهم على ما تليها من خطوات وتحديدا شكل الحكومة المقبلة».