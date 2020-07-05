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إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها

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العرب اليوم - إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها

الإمارات العربية المتحدة
أبوظبي - العرب اليوم

إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها

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إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها



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