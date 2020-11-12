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إصابات كورونا تتجاوز 51.81 مليون إصابة في العالم

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العرب اليوم - إصابات كورونا تتجاوز 51.81 مليون إصابة في العالم

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

أظهر إحصاء أجرته وكالة "رويترز" أن أكثر من 51.81 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و279 ألفا و29 حالة وبحسب "رويترز" تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019

ونشرت رويترز قائمة بالدول الأكبر من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس

- الولايات المتحدة 10276360 إصابة مؤكدة، و239879 حالة وفاة

- الهند 127571 حالة وفاة، و8636011 إصابة

- البرازيل 162829 حالة وفاة، و5700044 إصابة

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إصابات كورونا تتجاوز 5181 مليون إصابة في العالم إصابات كورونا تتجاوز 5181 مليون إصابة في العالم



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