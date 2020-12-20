الكونغرس الأمريكي يستعد للتصويت على مساعدات بقيمة 900 مليار دولار لمتضرري كورونا

يستعد الكونغرس الأمريكي، اليوم الأحد، للتصويت على حزمة مساعدات متعلقة بتداعيات فيروس كورونا، قيمتها 900 مليار دولار، بعدما توصل أعضاء مجلس الشيوخ لحل وسط ليلة أمس، وفقا لـ"رويترز" وأشارت الوكالة إلى أن هذه التوقعات تأتي بعد الوصول إلى حل وسط بشأن إزالة واحدة من العقبات الأخيرة بين أعضاء مجلس الشيوخ، وهو الخلاف بشأن سلطات الإقراض لمجلس الاحتياطي، الاتحاد، بسبب جائحة كورونا.

من جانبه، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، للصحفيين، ليلة أمس: "إذا سارت الأمور على هذا المنوال، ولم تكن هناك عقبات، سيكون بإمكاننا الاقتراع غدا" في الجهة المقابلة، شدد السناتور الجمهوري من بنسلفانيا، بات تومي، على إقرار صياغة، تضمن ألا يجدد البنك المركزي برامج الإقراض الطارئة للمشروعات الصغيرة وحكومات الولايات المحلية، بعد 31 ديسمبر الجاري، حيث يرى الجمهوريون أن تلك البرامج تنطوي على تدخل حكومي بلا داع، في الأنشطة الخاصة، مما يضفي طابعا سياسيا علي مجلس الاحتياطي، متهمين الديمقراطيين بالسعي لتمديدها لما بعد نهاية 2020، كباب خلفي لتقديم تمويل بلا رقابة للحكومات المحلية التي يسيطر عليها أعضاء حزبهم.

في حين وجه الديمقراطيون الاتهامات للجمهوريين، واعتبروا أن الأخيرين يسعون لتقييد حركة الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، وذلك بهدف الحد من قدرته على دعم الاقتصاد المتداعي، بعد توليه مقاليد السلطة في 20 يناير المقبل جدير بالذكر أن زعماء الكونغرس يعتزمون ربط حزمة مساعدات كورونا، التي تشمل مدفوعات مباشرة، 600 دولار للأفراد، و300 دولار أسبوعيا إعانة بطالة إضافية، بمشروع قانون إنفاق بمبلغ 1.4 تريليون دولار، لتمويل برامج الحكومة حتى سبتمبر 2021 وتمتد مهلة تمديد التمويل الحكومي لغاية منتصف ليل يوم الأحد بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة (الساعة 05:00 بتوقيت غرينتس من غد الاثنين)، ومن ثم تنتهي، حيث سيتعين بعدها أن تتوقف أنشطة الحكومة.

المصدر: "رويترز"