مدمرة أميركية تبحر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه
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مدمرة أميركية تبحر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

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العرب اليوم - مدمرة أميركية تبحر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

مدمرة أميركية تبحر في بحر الصين
واشنطن ـ العرب اليوم

قال الجيش الأمريكي إن إحدى سفنه الحربية أبحرت قرب جزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها، والتي تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، يوم الأحد، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين، في وقت تشهد فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا.

ويعد بحر الصين الجنوبي ضمن عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والتي تشمل أيضا حربا تجارية والعقوبات الأمريكية وتايوان.

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي  إن المدمرة بريبل هي التي نفذت العملية.

وقال الكوماندر كلاي دوس المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي إن "بريبل أبحرت على بعد 12 ميلا بحريا من سكاربورو من أجل الطعن في المطالب البحرية المتجاوزة والحفاظ على حرية الوصول إلى هذا الممر المائي وفقا لما يحدده القانون الدولي"

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مدمرة أميركية تبحر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مدمرة أميركية تبحر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه



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مدمرة أميركية تبحر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مدمرة أميركية تبحر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه



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