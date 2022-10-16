مقتل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جنود إسرائيليين في قراوة بني حسان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب مجاهد أحمد محمد داوود (30 عاما)، متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها ظهر السبت، برصاص جنود إسرائيليين في قراوة بني حسان بالضفة الغربية. وأصيب 5 مواطنين برصاص قوات إسرائيلية خلال مواجهات اندلعت، اليوم السبت، في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.