وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل تصنف حركة حماس تنظيما إرهابياً
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وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل تصنف حركة "حماس" تنظيما إرهابياً

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العرب اليوم - وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل تصنف حركة "حماس" تنظيما إرهابياً

وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل تصنف حركة "حماس" تنظيما إرهابياً
لندن - العرب اليوم

أدرجت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، حركة "حماس" على قائمة الإرهاب، وأعلنت أن أنصار الحركة قد يواجهون ما يصل إلى 14 عاما في السجن.وبموجب القرار فإن أي شخص يعبر عن دعمه لـ"حماس" أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها، قد يواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة قد تصل إلى 14 عاما.

يتبع...

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وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل تصنف حركة حماس تنظيما إرهابياً وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل تصنف حركة حماس تنظيما إرهابياً



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