توقف الحركة المرورية في طريق الواحات الصحراوى إثر حادث تصادم سيارتين

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الواحات الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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