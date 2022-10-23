أعلنت وزارة الداخلية التركية عن تنفيذ عملية خاصة في مدينة الباب شمالي سوريا، تم خلالها اعتقال 9 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي وإحضارهم إلى تركيا وأوضحت السلطات التركية أنه "تم تنفيذ عملية مهمة وتعد نقطة تحول، في سوريا، ضد تنظيم داعش الإرهابي".