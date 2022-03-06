مقتل فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين بهجوم في البلدة القديمة

قتلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد فلسطينيا "حاول طعن رجال شرطة كانوا متمركزين في البلدة القديمة في القدس الشرقية"، بحسب ما أعلنت الشرطة. وأصاب المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 19 عاما والمتحدر من القدس الشرقية، شرطيين إسرائيليين بسكين، عند باب "حطة" أحد أبواب المسجد الأقصى، قبل إطلاق النار عليه.