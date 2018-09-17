القوات الإسرائيلية تعتقل 12 مقدسيًا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 12 مواطنا فلسطينيا من القدس المحتلة .
وذكرت مصادر فلطينية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وحولتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المحتلة، كما اعتقلت ، الليلة الماضية، ثلاثة شبان من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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