القوات الإسرائيلية تعتقل 12 مقدسيًا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 12 مواطنا فلسطينيا من القدس المحتلة .

وذكرت مصادر فلطينية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وحولتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المحتلة، كما اعتقلت ، الليلة الماضية، ثلاثة شبان من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.