جريحان فلسطينيان في مداهمة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي اليوم السبت، في مداهمة للجيش الإسرائيلي لمخيم للاجئين في أريحا في الضفة الغربية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

وبحسب المصادر، فإن قوات الجيش أطلقت قذائف تجاه منزل محاصر في المخيم بدعوى ملاحقة ناشط فلسطيني يتحصن بداخله.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أسبوع أن ناشطا فلسطينيا نفذ عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق "ألموغ" جنوب أريحا، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في المكان.

ومنذ ذلك الوقت فرض الجيش الإسرائيلي حصارا على مدينة أريحا من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامها، على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.