جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينياً بزعم رشقه السيارات بالحجارة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينياً بزعم رشقه السيارات بالحجارة

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العرب اليوم - جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينياً بزعم رشقه السيارات بالحجارة

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القدس المحتلة - العرب اليوم

قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سلواد في الضفة الغربية، كما أعلنت مصادر فلسطينية فجر اليوم (السبت)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.  وقالت مصادر أمنية وبلدية سلواد إن الفتى محمد عبد الله حامد (16 عاما) توفي بعيد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من شارع يستخدمه الإسرائيليون على أطراف البلدة.  من جانبه، قال الجيش الاسرائيلي إن جنودا اسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا كان ضمن مجموعة رفضت التوقف عن رشق سائقي السيارات المارة بالحجارة على طريق بالضفة الغربية المحتلة.  وأضاف أن عددا من المشتبه بهم ألقوا حجارة «مما عرض للخطر المدنيين» الذين كانوا يقودون سياراتهم على طريق رئيسي بالقرب من مدينة رام الله.  وذكر الجيش أن «الجنود في الموقع عملوا على منع المشتبه بهم بما يتفق مع إجراءات العمل المتبعة، واستخدموا الذخيرة الحية كملاذ أخير».

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينياً بزعم رشقه السيارات بالحجارة جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينياً بزعم رشقه السيارات بالحجارة



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