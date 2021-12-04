شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعه في بلدة صوريف بشمال الخليل، طالت 24 فلسطينيا معظمهم أسرى محررون.ونشرت الصحافة الإسرائيلية صورة أشارت إلى أنها تعود لحملة الاعتقالات في صوريف.الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة تطال أسرى محررين في حين أفرجت السلطات الإسرائيلية عن المعتقلين، بعد خضوعهم لتحقيق ميداني.