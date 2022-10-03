مستوطنون يرقصون على وقع موسيقى صاخبة في المسجد الإبراهيمي

شهدت ساحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، مساء أمس الأحد، اقتحاما من قبل مئات المستوطنين، الذين رقصوا في حرم المسجد على وقع الموسيقى الصاخبة. وأدى المستوطنون في حرم المسجد طقوسا تلمودية بحجة الاحتفال بـ"رأس السنة العبرية"، ورددوا الأغاني العبرية.