قناة مقربة من الحرس الثوري الإيراني تنفي وقوع أي حادث عسكري في المنطقة الغربية

نفت قناة إعلامية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، وقوع أي حادث عسكري في المنطقة الغربية لإيران ليلة أمس السبت، بعد أنباء عن سماع دوي انفجارات وإطلاق مضادات جوية ونقلت قناة "فيلق القدس" عن مصدر مطلع نفيه للأنباء التي تتحدث عن وقوع هجوم على الأجواء الإيرانية أو إجراء تدريبات لمنظمة الدفاع الجوي وأوضحت القناة أن "هذه الأصوات سمعت في أجواء تركيا والعراق".