قوات الانتقالي الجنوبي تسيطر على مدينة سقطرى بشكل كامل

أعلنت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الیوم السبت، سيطرتها على معسكر للقوات الخاصة التابعة للحكومة الشرعیة في حدیبو عاصمة محافظة أرخبیل سقطرى، لتكتمل بذلك السيطرة الكاملة على الجزیرة.

وكان مستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي، كتب تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أعلن عبرها سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على إدارة أمن محافظة أرخبيل سقطرى، جنوبي البلاد، عقب مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني.

ولفت الرحبي إلى أن قوات المجلس الانتقالي اقتحمت إدارة أمن محافظة سقطرى في مدخل حديبو

جدير بالذكر أن أرخبيل سقطرى يتكون من 6 جزر، ويطل على المحيط الهندي قبالة القرن الأفريقي قرب خليج عدن، وهو ما يجعله يمثل موقعا استراتيجيا مهما للغاية.