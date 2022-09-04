انقطاع التيار الكهربائي عن قرى في دهوك العراقية جراء قصف مدفعي تركي

أفادت مصادر إعلامية عراقية بأن المدفعية التركية عادت واستأنفت مساء السبت قصفها لمناطق في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك. وأبلغ مصدر أمني أن "المدفعية التركية قصفت مساء اليوم السبت مناطق بناحية (كاني ماسي) وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من قرى المنطقة" وأوضح المصدر أن قذيفة مدفعية وقعت بالقرب من الخط الكهربائي 11 Kv التابع لمحطة كهرباء (كانى ماسي)، مشيرا إلى أن فرق الصيانة تمكنت من تصليح الأضرار وإعادة الطاقة الكهربائية لتلك القرى.