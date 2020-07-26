هجوم جماعات مسلحة مجهولة على قرية بريف حماة الشمالي

هاجمت مجموعات مسلحة مجهولة الهوية، يعتقد أنها من فلول تنظيم "داعش" الارهابي، قرية الخفية بناحية السعن في ريف سلمية الشمال شرقي، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية.وبيّن مصدر ميداني لـ "الوطن" أن المسلحين قتلوا شخصا وأحرقوا القرية وقضوا على رؤوس الأغنام فيها وسرقوا سيارات قاطنيها.وتشن جماعات مسلحة بين الفينة والأخرى هجمات على قرى بريف حماة الشمالي وتقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل.