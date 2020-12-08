الجيش المصري يعلن مقتل 40 فردا من الجماعات التكفيرية خلال الشهور الثلاثة الماضية
آخر تحديث GMT09:04:50
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الجيش المصري يعلن مقتل 40 فردا من الجماعات التكفيرية خلال الشهور الثلاثة الماضية

العرب اليوم -

العرب اليوم - الجيش المصري يعلن مقتل 40 فردا من الجماعات التكفيرية خلال الشهور الثلاثة الماضية

الجيش المصري
القاهرة ـ العرب اليوم

أعلن الجيش المصري مقتل 40 فردا من الجماعات التكفيرية خلال الشهور الثلاثة الماضية.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الجيش المصري يعلن مقتل 40 فردا من الجماعات التكفيرية خلال الشهور الثلاثة الماضية الجيش المصري يعلن مقتل 40 فردا من الجماعات التكفيرية خلال الشهور الثلاثة الماضية



أخبار ذات صلة

GMT 09:04 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

الرئيس العراقي يعرب عن قلقه بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة السليمانية بإقليم كردستان
العرب اليوم - الرئيس العراقي يعرب عن قلقه بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة السليمانية بإقليم كردستان

GMT 08:59 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

خفر السواحل التونسي ينقذ 7 بحارة من الغرق وينتشل 3 جثث
العرب اليوم - خفر السواحل التونسي ينقذ 7 بحارة من الغرق وينتشل 3 جثث

GMT 08:50 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظتي نابلس وبيت لحم
العرب اليوم - قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظتي نابلس وبيت لحم

GMT 08:47 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

جيش الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل
العرب اليوم - جيش الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل

GMT 08:34 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية
العرب اليوم - وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

للحصول على إطلالة مميّزة تجمع بين الراحة والأناقة

طرق لارتداء المعطف المبطن في الشتاء على طريقة إيرينا شايك

واشنطن ـ العرب اليوم

طريقة ارتداء المعطف المبطن صيحة لا غنى عنها في الشتاء، ويتميّز هذا المعطف بحجمه الكبير والراحة المثلى وسيكون حليفك المثالي لمواجهة درجات الحرارة الباردة، إستوحي طريقة ارتداء المعطف المبطن في الشتاء على طريقة أيرينا شايك.اعتمدت عارضة الأزياء أيرينا شايك طريقة ارتداء المعطف المبطن الميدي باللون الكاكي، ونسّقت تحته الـHoodie  الرياضية باللون الأسود، وسروال كارغو بنقشة عسكرية مع جزمة المحارب العالية من الجلد باللون الأسود. كذلك إستوحي من إيرينا شايك طريقة ارتداء المعطف المبطن باللون الأسود ونسقيه مع لوك مونوكروم أنيق باللون الأسود، وللمسة عصرية أضافت شايك الجزمة العالية باللون الأبيض، وأكملت الإطلالة بحقيبة بنقشة الحمار الوحشي. كما نسّقت مع إطلالة كاملة باللون الأسود طريقة ارتداء المعطف المبطن باللونين الأبيض والأزرق م...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:28 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

"أديداس" تقترب من طرح حذاءً رياضيًا بسعر "خرافي"
العرب اليوم - "أديداس" تقترب من طرح حذاءً رياضيًا بسعر "خرافي"

GMT 06:01 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

أفضل الأنشطة السياحية الخارجية في الإمارات خلال فصل الشتاء
العرب اليوم - أفضل الأنشطة السياحية الخارجية في الإمارات خلال فصل الشتاء

GMT 08:58 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

أبرز 4 اتجاهات في تصاميم ورق الجدران لعام 2021
العرب اليوم - أبرز 4 اتجاهات في تصاميم ورق الجدران لعام 2021

GMT 02:18 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

الرئيس السوري يؤكد أن الإرهاب ليس منتجا إسلاميا ولا نبحث عن شهادة من الغرب
العرب اليوم - الرئيس السوري يؤكد أن الإرهاب ليس منتجا إسلاميا ولا نبحث عن شهادة من الغرب

GMT 02:59 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

الإعلامية منى عراقي تستعين بـ"حلّاق رجالي" لقص شعرها
العرب اليوم - الإعلامية منى عراقي تستعين بـ"حلّاق رجالي" لقص شعرها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:15 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

"هوندا" تُمهّد لعودة أيقونتها "إس 2000" من التقاعد مرة أخرى
العرب اليوم - "هوندا" تُمهّد لعودة أيقونتها "إس 2000" من التقاعد مرة أخرى

GMT 06:33 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة السجائر المزعجة في السيارة
العرب اليوم - خطوات بسيطة للتخلص من رائحة السجائر المزعجة في السيارة

GMT 11:53 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

9 سيارات من ماركة فولكسفاغن الألمانية دخلت السوق العالمية خلال 2020
العرب اليوم - 9 سيارات من ماركة فولكسفاغن الألمانية دخلت السوق العالمية خلال 2020

GMT 11:50 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

سيارة نيسان إكستيرا 2021 تشعل السوق السعودية بمواصفاتها التنافسية
العرب اليوم - سيارة نيسان إكستيرا 2021 تشعل السوق السعودية بمواصفاتها التنافسية

GMT 11:46 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

10 سيارات تتصدر قائمة "الأعلى سِعرًا" في تاريخ الصناعة اليابانية
العرب اليوم - 10 سيارات تتصدر قائمة "الأعلى سِعرًا" في تاريخ الصناعة اليابانية

GMT 00:42 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

الكشف عن باكورة إنتاج "لكزس" مِن السيارات الكهربائية
العرب اليوم - الكشف عن باكورة إنتاج "لكزس" مِن السيارات الكهربائية

GMT 04:38 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

هواوي تطلق واجهتها الأحدث EMUI 11 لـ 10 مليون مستخدم
العرب اليوم - هواوي تطلق واجهتها الأحدث EMUI 11 لـ 10 مليون مستخدم

GMT 03:48 2020 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

خبراء يؤكّدون أنّ نظام أمان سيارات "تسلا" الكهربائية يمكن اختراقه خلال دقائق
العرب اليوم - خبراء يؤكّدون أنّ نظام أمان سيارات "تسلا" الكهربائية يمكن اختراقه خلال دقائق

GMT 03:15 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

"تويوتا" تُطلق سيارتها "كامري" الجديدة بملامح تصميمية فاخرة
العرب اليوم - "تويوتا" تُطلق سيارتها "كامري" الجديدة بملامح تصميمية فاخرة

GMT 03:15 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

النقد الدولي يُعلن التزامه بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات
العرب اليوم - النقد الدولي يُعلن التزامه بمساعدة لبنان على تطبيق الإصلاحات

GMT 03:04 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

إدارة ترامب تُريد من السعودية فتح مجالها للطيران القطري
العرب اليوم - إدارة ترامب تُريد من السعودية فتح مجالها للطيران القطري

GMT 10:11 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

أسرار عن جزيرة بوطينة السياحية الساحرة في الإمارات
العرب اليوم - أسرار عن جزيرة بوطينة السياحية الساحرة في الإمارات

GMT 21:24 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

"الطبيب البطل" يكشف كواليس إنقاذه نجم فورمولا1 من حريق ذابت خلاله خوذة جروجين
العرب اليوم - "الطبيب البطل" يكشف كواليس إنقاذه نجم فورمولا1 من حريق ذابت خلاله خوذة جروجين

GMT 07:46 2020 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

ناصيف زيتون يُثير الجدل بإرتداءه إكسسوار حريمي
العرب اليوم - ناصيف زيتون يُثير الجدل بإرتداءه إكسسوار حريمي

GMT 00:28 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

"أودي" تكشف عن مواصفات النسخة الجديدة من سيارة "إس 6"
العرب اليوم - "أودي" تكشف عن مواصفات النسخة الجديدة من سيارة "إس 6"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab