أول دولة عربية تعزي بوفاة وزير الخارجية السوري

قدمت الخارجية العمانية تعازيها لسوريا بوفاة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين.وجاء في بيان الخارجية العمانية اليوم الاثنين: "تعرب الخارجية عن تعازيها ومواساتها إلى الأشقاء في الجمهورية العربية السورية في وفاة معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ‎وليد المعلم، رحمه الله".وأعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت مبكر، اليوم الاثنين، وفاة وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، عن عمر ناهز 79 عاما.