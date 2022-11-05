كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن كوريا الشمالية أطلقت 4 صواريخ باليستية المدى باتجاه البحر الأصفر، مشيرة إلى أن مدى الصواريخ وصل إلى 130 كيلومتراً، وحلقت على ارتفاع 20 كيلومتراً.