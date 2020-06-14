روسيا تسجل 8835 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 119 حالة وفاة بالإضافة إلى 8835 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية . وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 6948 حالة وفاة و528964 إصابة. وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5409 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 280050.