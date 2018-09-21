الرئيس اللبناني يلتقي السفير البريطاني لدى لبنان

التقى ‏رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في بيروت اليوم سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ.

وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.