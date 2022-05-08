خفر السواحل اليوناني يُنقذ أكثر من 100 مهاجر من الغرق
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خفر السواحل اليوناني يُنقذ أكثر من 100 مهاجر من الغرق

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العرب اليوم - خفر السواحل اليوناني يُنقذ أكثر من 100 مهاجر من الغرق

خفر السواحل اليوناني يُنقذ أكثر من 100 مهاجر من الغرق
أثينا - العرب اليوم

أعلنت قوة خفر السواحل اليونانية، الأحد، إنقاذ 106 مهاجرين، بينهم العديد من الأطفال، من مركب شبه غارق في بحر إيجه.  وجاء في بيان لخفر السواحل، أنه عُثر على المهاجرين السبت، قرب جزيرة كوس (شمال شرق) على بعد مسافة قصيرة عن السواحل التركية.  ولم يُكشف عن جنسيات المهاجرين ومن بينهم 14 امرأة و20 طفلاً. ولم يعلن خفر السواحل فقدان أي شخص في الحادثة

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خفر السواحل اليوناني يُنقذ أكثر من 100 مهاجر من الغرق خفر السواحل اليوناني يُنقذ أكثر من 100 مهاجر من الغرق



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