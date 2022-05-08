خفر السواحل اليوناني يُنقذ أكثر من 100 مهاجر من الغرق

أعلنت قوة خفر السواحل اليونانية، الأحد، إنقاذ 106 مهاجرين، بينهم العديد من الأطفال، من مركب شبه غارق في بحر إيجه. وجاء في بيان لخفر السواحل، أنه عُثر على المهاجرين السبت، قرب جزيرة كوس (شمال شرق) على بعد مسافة قصيرة عن السواحل التركية. ولم يُكشف عن جنسيات المهاجرين ومن بينهم 14 امرأة و20 طفلاً. ولم يعلن خفر السواحل فقدان أي شخص في الحادثة