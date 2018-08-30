الأمم المتحدة قلقة إزاء مخاطر العملية العسكرية في إدلب



عبر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء تنامي مخاطر وقوع كارثة إنسانية في حال حدوث عملية عسكرية ذات نطاق شامل في محافظة إدلب في سوريا.

و جدد غوتيريش في بيان له اليوم موقف المنظمة الدولية الذي يؤكد أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية غير مقبول على الإطلاق.

و ناشد جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس ومنح الأولوية لحماية المدنيين.. ودعا ضامني عملية أستانة إلى توسيع نطاق جهودهم لإيجاد حل سلمي للوضع في إدلب.