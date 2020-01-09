النخبة الحضرمية تكشف مخبأ أسلحة ومتفجرات لتنظيم القاعدة

عثرت قوة عسكرية من لواء الريان بالمنطقة العسكرية الثانية في ساحل حضرموت على أحد أهم المخابئ، التي كان يستخدمها تنظيم القاعدة الإرهابي لتخزين وتخبئة متفجرات وقذائف، إبان فترة سيطرته على مدينة المكلا عام 2015.



وبحسب بيان المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية باشرت شعبة الألغام عملها بإرسال وحدة هندسية متخصصة لتفقد المكان ونقل محتويات ذلك المخبأ السري من ألغام ومتفجرات وقذائف.

فيما تأتي العملية عقب توافر معلومات استخباراتية دقيقة، ويعتبر المخبأ من أحد أهم المخابئ الإرهابية الذي كانت تستخدمه القوى المتطرفة لتخبئة أدوات الموت والقتل والدمار، والذي يبعد أمتارا قليلة عن أحد معسكرات المنطقة العسكرية الثانية.

الجدير بالذكر أنه خلال المرحلة الماضية أحبطت قوات النخبة الحضرمية العديد من العمليات كتهريب الأسلحة، والقبض على مطلوبين أمنيين، وإحباط عمليات إرهابية.