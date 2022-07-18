مقتل جميع أفراد طاقم الطائرة الشحن الأوكرانية المنكوبة

أكدت فرق الطوارئ فى موقع تحطم طائرة الشحن الأوكرانية شمالى اليونان، مقتل جميع أفراد طاقم الطائرة المنكوبة، التى كانت تحمل شحنة من الذخائر من صربيا إلى بنجلادش..