الخارجية الروسية تعلن أن أوكرانيا حشدت 125 ألف جندي من قواتها في منطقة الصراع في دونباس
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الخارجية الروسية تعلن أن أوكرانيا حشدت 125 ألف جندي من قواتها في منطقة الصراع في دونباس

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العرب اليوم - الخارجية الروسية تعلن أن أوكرانيا حشدت 125 ألف جندي من قواتها في منطقة الصراع في دونباس

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موسكو - العرب اليوم

 أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن كييف أرسلت 125 ألف جندي إلى منطقة الصراع في دونباس، وهو ما يعادل نصف قواتها.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "االجيش الأوكراني، يحشد قواته وينشر المعدات الثقيلة والأفراد. وبحسب بعض التقارير، فإن عدد القوات ... في منطقة الصراع قد وصل بالفعل إلى 125 ألف شخص، وهذا للتوضيح، هو نصف عدد القوات المسلحة لأوكرانيا".

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية عن قلق موسكو من  رفض كييف الفعلي للتسوية السلمية لهذه القضية.وأشارت زاخاروفا إلى أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، للنظر فيه من قبل البرلمان الأوكراني ينص على إمكانية تواجد قوات أجنبية في البلاد في عام 2022، مضيفة أن ذلك يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات مينسك.

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الخارجية الروسية تعلن أن أوكرانيا حشدت 125 ألف جندي من قواتها في منطقة الصراع في دونباس الخارجية الروسية تعلن أن أوكرانيا حشدت 125 ألف جندي من قواتها في منطقة الصراع في دونباس



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