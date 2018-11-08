أسفر إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية كاليفورنيا الأميركية الخميس، عن سقوط عدد من الضحايا، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وأشارت المصادر إلى أن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي اسمه "بوردرلاين" في مدينة ثاوزند أوكس بمقاطعة فنتورا بكاليفورنيا.

كما ذكرت السلطات أن المسلح لا يزال طليقا، بعد أن أطلق أكثر من 30 رصاصة استهدفت مرتادي الملهى.

نقلا عن سكاي نيوز