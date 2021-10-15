مسؤول في طالبان يُعلن تدمير مخبأ لمسلحي داعش في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان
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مسؤول في طالبان يُعلن تدمير مخبأ لمسلحي داعش في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان

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العرب اليوم - مسؤول في طالبان يُعلن تدمير مخبأ لمسلحي داعش في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان

مسؤول في طالبان يُعلن تدمير مخبأ لمسلحي داعش في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان
كابول - العرب اليوم

مسؤول في طالبان يُعلن تدمير مخبأ لمسلحي داعش في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان

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مسؤول في طالبان يُعلن تدمير مخبأ لمسلحي داعش في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان مسؤول في طالبان يُعلن تدمير مخبأ لمسلحي داعش في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان



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