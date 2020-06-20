قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين في هجوم للجيش اليمني على مواقعها في الجوف
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قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين في هجوم للجيش اليمني على مواقعها في الجوف

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العرب اليوم - قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين في هجوم للجيش اليمني على مواقعها في الجوف

الجيش اليمني
الجوف - العرب اليوم

أعلن الجيش اليمني أن قواته نجحت في إفشال مخطط لميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، لشن هجوم على مواقعه في مديرية خب الشعف في محافظة الجوف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وقال مصدر عسكري، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إن وحدات عسكرية شنت هجومًا استباقيًا خاطفًا ضد مجاميع من ميليشيات الحوثي كانت تخطط للإغارة على أحد مواقع الجيش في جبهة النضود شرق بير المزاريق بالجوف

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من إطباق حصار على مجاميع الميليشيا والاشتباك معها، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى حوثيين وفرار آخرين منهم.

وبالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية ثلاث عربات تحمل تعزيزات تابعة للميليشيات الانقلابية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدميرها بالكامل.

 

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قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين في هجوم للجيش اليمني على مواقعها في الجوف قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين في هجوم للجيش اليمني على مواقعها في الجوف



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