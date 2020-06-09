رسالة من خبراء أمميين إلى الولايات المتحدة بشأن ملابسات مقتل فلويد
آخر تحديث GMT09:19:26
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

رسالة من خبراء أمميين إلى الولايات المتحدة بشأن ملابسات مقتل فلويد

العرب اليوم -

العرب اليوم - رسالة من خبراء أمميين إلى الولايات المتحدة بشأن ملابسات مقتل فلويد

الأمريكى الراحل ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد
واشنطن - العرب اليوم

بعث فريق عمل أممي من الخبراء المعنيين بحقوق المنحدرين من أصل إفريقي برسالة إلى السلطات الأمريكية بشأن انتهاكات الشرطة المحتملة التي أدت إلى وفاة الأمريكي الأسمر جورج فلويد.

وقالت كريستينا سوندرز، المتحدثة باسم الفريق الأممي المختص إن ""فريق العمل من خبراء الأمم المتحدة المعني بحقوق المنحدرين من أصل إفريقي اتخذ إجراء في قضية جورج فلويد وفقا لنظامه الداخلي، وبعث برسالة مشتركة إلى الحكومة الأمريكية عن الانتهاكات المفترضة".

وأفيد بأن مثل هذه الرسائل الموجهة إلى الحكومات عادة ما يرسلها مقرر الأمم المتحدة الخاص، بهدف الحصول على توضيحات بشأن مثل هذه الانتهاكات ومعلومات عن سير التحقيق.

وأعلن في 8 يونيو، أن عائلة جورج فلويد طلبت من الأمم المتحدة التدخل في التحقيق بشأن وفاته.

واتصل كذلك محامي العائلة بنيامين كرامب مع المنظمة، وطلب في رسالة مشتركة، من ممثلي الأمم المتحدة تقديم توصيات بشأن إصلاح عمل أجهزة الأمن في الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة شهدت بنهاية مايو موجة من الاضطرابات بعد وفاة جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما، بسبب تعامل قاس من قبل الشرطة، حيث ألقي به أرضا لأكثر من ثماني دقائق، وضغط أحدهم بركبته على عنقه، ولاحقا توفي في العناية المركزة.

وجرى في أعقاب ذلك طرد رجال الشرطة المتورطين في الحادثة من العمل، واتهم أحدهم بالقتل غير المتعمد.

واتهم النائب العام في مينيسوتا يوم 3 يونيو ثلاثة رجال شرطة آخرين في قضية فلويد، إلا أن الاضطرابات المصحوبة بأعمال نهب وشغب، تواصلت على الرغم من ذلك في معظم المدن الأمريكية.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره المسؤولين المحليين على ضعف ردود فعلهم على الاحتجاجات وطالب بالرد بقوة على عمليات التخريب، واصفا أعمال الشغب بأنها إرهاب داخلي.

المصدر: iz.ru

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رسالة من خبراء أمميين إلى الولايات المتحدة بشأن ملابسات مقتل فلويد رسالة من خبراء أمميين إلى الولايات المتحدة بشأن ملابسات مقتل فلويد



أخبار ذات صلة

GMT 09:19 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

وفيات كورونا في السودان ترتفع إلى 372 حالة
العرب اليوم - وفيات كورونا في السودان ترتفع إلى 372 حالة

GMT 09:16 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

المغرب يسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و15 حالة شفاء
العرب اليوم - المغرب يسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و15 حالة شفاء

GMT 09:13 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

314 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة بالبحرين
العرب اليوم - 314 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة بالبحرين

GMT 09:09 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

إيران تحكم بالإعدام على جاسوس ساهم في مقتل قاسم سليماني
العرب اليوم - إيران تحكم بالإعدام على جاسوس ساهم في مقتل قاسم سليماني

GMT 09:05 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

"جونز هوبكنز" ترصد انخفاصا للإصابات اليومية بكورونا في العالم
العرب اليوم - "جونز هوبكنز" ترصد انخفاصا للإصابات اليومية بكورونا في العالم

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

جمعت بين الأسلوب الملكي الراقي مع لمسات مِن العصرية

أجمل إطلالات الملكة ليتيزيا بـ"التنانير الميدي" في مناسباتها

مدريد - العرب اليوم

جمعنا لكِ أجمل إطلالات الملكة ليتيزيا بالتنانير الميدي التي اعتمدتها في مناسباتها الرسمية المختلفة لتستوحي منها أفكارا مميزة تجمعين بها بين الأسلوب الملكي الراقي مع لمسات من العصرية، لا سيما أن الملكة ليتيزيا دائما تنوعت في إطلالاتها من ناحية الألوان وطريقة التنسيق وخياراتها غالباً ما تكون مناسبة لمختلف النساء. واعتمدت الملكة ليتيزيا موديلات تنانير ميدي متنوعة إن كان من ناحية قصاتها أو ألوانها أو حتى الأقمشة المصنوعة منها، حيث اختارت منها التصاميم الرسمية والتصاميم الأكثر العصرية وبعض القصّات التي اعتمدتها كانت ضيقة وبعضها الآخر واسعة وأو كلوش. وشاهدنا في التنورة الجلد الميدي، أو في التنورة المصنوعة من التول الناعمة أو من الحرير المعرق أو حتى في التنانير ذات الأقمشة القطنية، وقد نسقتها بأساليب جمعت فيها بين الأناقة و...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:22 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

حقائب جلدية باللون الأسود تناسب أغلب ألوان الملابس
العرب اليوم - حقائب جلدية باللون الأسود تناسب أغلب ألوان الملابس

GMT 01:22 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

اتجاه جديد لتمضية العطلات منها المشي وسط الطبيعة
العرب اليوم - اتجاه جديد لتمضية العطلات منها المشي وسط الطبيعة

GMT 02:19 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

6 أسرار مُهمّة وحيل في عالم الديكور الداخلي لحياة جميلة ومميَّزة
العرب اليوم - 6 أسرار مُهمّة وحيل في عالم الديكور الداخلي لحياة جميلة ومميَّزة

GMT 06:25 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

وزير الخارجية الجزائري يدعو الفرقاء الليبيين للحوار للوصول لحل شامل
العرب اليوم - وزير الخارجية الجزائري يدعو الفرقاء الليبيين للحوار للوصول لحل شامل

GMT 01:36 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

معلومات جديدة عن نجاح إعلاميات سوريات بعد تحرير الرقة
العرب اليوم - معلومات جديدة عن نجاح إعلاميات سوريات بعد تحرير الرقة

GMT 03:18 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

أبرز موديلات الملابس باللون النيود موضة صيف 2020 من وحي إطلالات النجمات
العرب اليوم - أبرز موديلات الملابس باللون النيود موضة صيف 2020 من وحي إطلالات النجمات

GMT 02:37 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

تقرير يرصد أفضل الأوقات لزيارة المنطقة الشمالية لإيطاليا
العرب اليوم - تقرير يرصد أفضل الأوقات لزيارة المنطقة الشمالية لإيطاليا

GMT 04:02 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

ديكورات خارجة عن المألوف لـ"غرف المعيشة" عصرية ومميزة
العرب اليوم - ديكورات خارجة عن المألوف لـ"غرف المعيشة" عصرية ومميزة

GMT 02:56 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

بوريس جونسون يُحذر المحتجين في بريطانيا من مهاجمة الشرطة
العرب اليوم - بوريس جونسون يُحذر المحتجين في بريطانيا من مهاجمة الشرطة

GMT 03:24 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

"الأعلى للإعلام" يمنع 5 إعلاميات بينهن ريم البارودي من الظهور لمدة عام
العرب اليوم - "الأعلى للإعلام" يمنع 5 إعلاميات بينهن ريم البارودي من الظهور لمدة عام

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 23:42 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

الموت يفجع الفنانة المعتزلة صفاء السبع
العرب اليوم - الموت يفجع الفنانة المعتزلة صفاء السبع

GMT 00:20 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع
العرب اليوم - 8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 23:42 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

الموت يفجع الفنانة المعتزلة صفاء السبع
العرب اليوم - الموت يفجع الفنانة المعتزلة صفاء السبع

GMT 12:47 2014 الثلاثاء ,11 آذار/ مارس

إطلاق بث إذاعة "بي بي سي" على تردد الـ"FM" في سلطنة عُمان
العرب اليوم - إطلاق بث إذاعة "بي بي سي" على تردد الـ"FM" في سلطنة عُمان

GMT 00:20 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع
العرب اليوم - 8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع

GMT 11:56 2020 السبت ,23 أيار / مايو

بكين تحل أزمة الوقود والازدحام بسيارات صغيرة ورخيصة
العرب اليوم - بكين تحل أزمة الوقود والازدحام بسيارات صغيرة ورخيصة

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 01:51 2014 الجمعة ,13 حزيران / يونيو

أسعار السمسم والذرة بأنواعها في أسواق القضارف السودانية
العرب اليوم - أسعار السمسم والذرة بأنواعها في أسواق القضارف السودانية

GMT 12:47 2014 الثلاثاء ,11 آذار/ مارس

إطلاق بث إذاعة "بي بي سي" على تردد الـ"FM" في سلطنة عُمان
العرب اليوم - إطلاق بث إذاعة "بي بي سي" على تردد الـ"FM" في سلطنة عُمان

GMT 00:24 2017 الجمعة ,27 تشرين الأول / أكتوبر

عطر النعومة والصخب سكاندل من جان بول غوتييه
العرب اليوم - عطر النعومة والصخب سكاندل من جان بول غوتييه

GMT 11:56 2020 السبت ,23 أيار / مايو

بكين تحل أزمة الوقود والازدحام بسيارات صغيرة ورخيصة
العرب اليوم - بكين تحل أزمة الوقود والازدحام بسيارات صغيرة ورخيصة

GMT 03:28 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن
العرب اليوم - التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن

GMT 01:51 2014 الجمعة ,13 حزيران / يونيو

أسعار السمسم والذرة بأنواعها في أسواق القضارف السودانية
العرب اليوم - أسعار السمسم والذرة بأنواعها في أسواق القضارف السودانية

GMT 23:07 2018 الثلاثاء ,10 تموز / يوليو

حاربي التجاعيد وحب الشباب بماسك مكوّن من زيت اللبان
العرب اليوم - حاربي التجاعيد وحب الشباب بماسك مكوّن من زيت اللبان

GMT 00:24 2017 الجمعة ,27 تشرين الأول / أكتوبر

عطر النعومة والصخب سكاندل من جان بول غوتييه
العرب اليوم - عطر النعومة والصخب سكاندل من جان بول غوتييه

GMT 03:02 2016 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

مراجعة شاملة لسيارة "تسلا" الكهربائية الحديثة وأهم مميَزاتها
العرب اليوم - مراجعة شاملة لسيارة "تسلا" الكهربائية الحديثة وأهم مميَزاتها

GMT 03:28 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن
العرب اليوم - التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن

GMT 02:02 2015 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

محمد نور يظهر مع حليمة بولند .. والأخيرة: ترقبوا كشف حقيقة المنشطات
العرب اليوم - محمد نور يظهر مع حليمة بولند .. والأخيرة: ترقبوا كشف حقيقة المنشطات

GMT 23:07 2018 الثلاثاء ,10 تموز / يوليو

حاربي التجاعيد وحب الشباب بماسك مكوّن من زيت اللبان
العرب اليوم - حاربي التجاعيد وحب الشباب بماسك مكوّن من زيت اللبان

GMT 02:16 2017 الإثنين ,09 كانون الثاني / يناير

ذوبان الجليد في القطب الشمالي يحوّل المحيطات إلى مقابر
العرب اليوم - ذوبان الجليد في القطب الشمالي يحوّل المحيطات إلى مقابر

GMT 03:02 2016 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

مراجعة شاملة لسيارة "تسلا" الكهربائية الحديثة وأهم مميَزاتها
العرب اليوم - مراجعة شاملة لسيارة "تسلا" الكهربائية الحديثة وأهم مميَزاتها

GMT 07:39 2015 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير

مدينة "تيزنيت" يقصدها السياح لما تزحر به من مؤهلات سياحية
العرب اليوم - مدينة "تيزنيت" يقصدها السياح لما تزحر به من مؤهلات سياحية

GMT 02:02 2015 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

محمد نور يظهر مع حليمة بولند .. والأخيرة: ترقبوا كشف حقيقة المنشطات
العرب اليوم - محمد نور يظهر مع حليمة بولند .. والأخيرة: ترقبوا كشف حقيقة المنشطات

GMT 03:12 2017 الأحد ,30 تموز / يوليو

"هوغو وهانا" زوجان بريطانيان تجمعهما قمرة القيادة في الطائرة
العرب اليوم - "هوغو وهانا" زوجان بريطانيان تجمعهما قمرة القيادة في الطائرة

GMT 02:16 2017 الإثنين ,09 كانون الثاني / يناير

ذوبان الجليد في القطب الشمالي يحوّل المحيطات إلى مقابر
العرب اليوم - ذوبان الجليد في القطب الشمالي يحوّل المحيطات إلى مقابر

GMT 20:26 2018 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

موعد طرح فيلم شاروخان الجديد "زيرو" في دور العرض المصرية
العرب اليوم - موعد طرح فيلم شاروخان الجديد "زيرو" في دور العرض المصرية

GMT 07:39 2015 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير

مدينة "تيزنيت" يقصدها السياح لما تزحر به من مؤهلات سياحية
العرب اليوم - مدينة "تيزنيت" يقصدها السياح لما تزحر به من مؤهلات سياحية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab