مقتل شخص إثر هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في إيران

أعلنت أذربيجان، اليوم الجمعة، عن مقتل شخص واحد إثر هجوم على السفارة الأذرية في إيران. وقالت الخارجية الأذرية في بيان، إنه "في يوم 27 يناير 2023، في حوالي الساعة 8:30 صباحا بتوقيت باكو