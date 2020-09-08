التحالف العربي يؤكد اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مطار سعودي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الطائرات المسيرة وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، على تويتر: "بفضل الله وتأييده، سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي فجر اليوم بعدد من طائرات "صماد 3 " المسيره، وكانت الاصابة دقيقة" وأضاف المتحدث أن الهجوم على مطار أبها الدولي أدى إلى تعطيله لعدة ساعات.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه على مطار أبها خلال يومين، حيث أعلن الحوثيون قبل يومين عن تنفيذ هجوم استخدموا فيه الطائرات المسيرة على المطار واستهدفوا "مواقع عسكرية وأهدافا حساسة".